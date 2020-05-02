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В Ионическом море завершили поиски экипажа вертолета НАТО

Новости » Происшествия     02.05.2020 - 19:47
В Ионическом море завершили поиски экипажа вертолета НАТО
Иллюстративное фото (wikipedia.org)

Во время поисков было обнаружено тело лейтенанта

В Ионическом море у берегов Греции военный корабль канадских вооруженных сил официально прекратил поиски членов экипажа вертолета НАТО. Об этом сообщает CTV News.

Как сообщается, поиски пропавших членов экипажа продолжались в течение трех дней.

Во время поисков было найдено тело лейтенанта Эббигейл Каубро и обломки вертолета.

Канадские военные заявили, что они также обнаружили останки людей, которые скорее всего находились на борту вертолета, но их пока не удалось идентифицировать.

Напомним, 29 апреля вертолет НАТО исчез в море к западу от острова Кефалония. Вертолет CH-124 принадлежит вооруженным силам Канады.

Кроме того, обломки канадского вертолета были найдены в тот же день в итальянской зоне контроля в Ионическом море. Также было найдено тело одного из членов экипажа.

Добавим, что на Филиппинах во время взлета из международного аэропорта Манилы упал и взорвался самолет компании Lion Air, на борту которого находились медиками. В самолете, который направлялся в Японию находились три члена экипажа, трое медиков, пациент и сопровождающий.

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