ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Іонічному морі виявили уламки вертольота НАТО

Новини » Надзвичайні події     30.04.2020 - 15:17
В Іонічному морі виявили уламки вертольота НАТО
Ілюстративне фото (wikipedia.org)

На борту вертольота знаходилися шість осіб

В Іонічному морі між Грецією та Італії виявили уламки канадського військового вертольота, який зник під час навчань НАТО. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Повідомляється, що вертоліт зазнав аварії після зльоту з канадського фрегата "Фредеріктон".

"Уламки були виявлені в італійській зоні контролю в Іонічному морі", - сказав грецький військовий офіцер у коментарі агентству.

За даними видання, на борту вертольота знаходилися шість осіб.

Серед уламків в міжнародних водах біля грецького острова Кефалонія було виявлено тіло. Однак, військовий офіцер не одразу підтвердив, що тіло знайдено, заявивши лише, що Греція відправила морський вертоліт для участі в рятувальній операції.

Відзначимо, 29 квітня вертоліт зник у морі на захід від острова Кефалонія. Вертоліт CH-124 належить збройним силам Канади.

Раніше повідомлялося, що на Філіппінах під час зльоту з міжнародного аеропорту Маніли впав і вибухнув літак компанії Lion Air, на борту якого перебували медиками. У літаку, який прямував до Японії знаходилися три члени екіпажу, троє медиків, пацієнт і супроводжуючий.

Крім того, над Чорним морем в районі окупованій Феодосії пропав російський винищувач Су-27. Він виконував плановий політ. Попередньо, літак впав у море поблизу узбережжя окупованого Криму, а російські військовослужбовці зафіксували сигнал аварійного радіомаяка.

В Іонічному морі зник гелікоптер НАТО Греція почне виходити з карантину з 4 травня
Новини України НАТОвертолетГреціяКанада
News
On Top