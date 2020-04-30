В Іонічному морі зник гелікоптер НАТО

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Гелікоптер зник з радарів, коли був в італійському повітряному просторі

Гелікоптер, який бере участь у постійній морській групі НАТО, зник в морі на захід від острова Кефалонія (Греція). Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на видання Ekathimerini.

Гелікоптер зник з радарів, коли був в італійському повітряному просторі. Наразі італійський і турецький фрегати шукають зниклих членів екіпажу, яких 6.

Додамо, гелікоптер CH-124 належить збройним силам Канади.

Розвідувальна операція за участю гелікоптера розпочалася у середу у грецьких водах, в ній спочатку брав участь і грецький фрегат, який залишився у водах Греції.

Нагадаємо, на Філіппінах під час зльоту з міжнародного аеропорту Маніли впав і вибухнув літак компанії Lion Air з медиками. В літаку, який прямував в Японію перебували три члени екіпажу, троє медиків, пацієнт і супроводжуючий.

Також раніше повідомлялось, що над Чорним морем в районі окупованої Феодосії зник російський винищувач Су-27. Він виконував плановий політ. Попередньо, літак впав у море поблизу узбережжя окупованого Криму, а російські військовослужбовці зафіксували сигнал аварійного радіомаяка.

Нагадаємо, в січні в Афганістані розбився літак Військово-повітряних сил Сполучених Штатів Америки.