На Філіппінах розбився літак із медиками і пацієнтами, ніхто не вижив

В результаті інциденту загинули всі вісім осіб, у тому числі двоє іноземців

На Філіппінах під час зльоту з міжнародного аеропорту Маніли впав і вибухнув літак компанії Lion Air з медиками. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

В результаті інциденту загинули всі вісім осіб, які перебували на борту, в тому числі двоє іноземців - американець і канадець.

Наголошується, що в літаку, який прямував в Японію перебквали три члени екіпажу, троє медиків, пацієнт і супроводжуючий.

Причини авіакатастрофи встановлюють.

Злітно-посадкова смуга була тимчасово закрита, що вплинуло на рейс Korean Air, який був перенаправлений в аеропорт Кларк на півночі Філіппін.

Just now, lion air plane crash at take off... manila #naia #lionair pic.twitter.com/FlBrgaPCvg

An ambulance plane carrying medical supplies and 8 passengers exploded in NAIA today. No one survived. #RIP to our heroes. #lionair #NAIA pic.twitter.com/L3g1im7MZz

An IAI Westwind (RP-C5880) has been involved in an accident during take-off from Manila Airport bound for Tokyo Haneda as a MedEvac flight. Sources say there were 8 people on-board, nobody survived. @icao #westwind #Manila #Philippines #aircrash pic.twitter.com/phQ6foBpEE