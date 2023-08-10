Вертолет и более 500 оккупантов. Генштаб обновил потери РФ в Украине за сутки

Потери России в войне в Украине к утру четверга, 10 августа, составили 580 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 252 200 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили вертолет, 16 танков и 15 артсистем врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 10.08.23 ориентировочно составили: личного состава - около 252 200 (+580) человек ликвидировано,

танков - 4278 (+16) ед,

боевых бронированных машин - 8303 (+13) ед,

артиллерийских систем - 5028 (+15) ед,

РСЗО - 711 ед,

средства ПВО - 469 ед,

самолетов - 315 ед,

вертолетов - 313 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 4179 (+4),

крылатые ракеты - 1377 ед.

корабли /катера - 18 ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 7495 (+16) ед,

специальная техника - 746 (+4). ​​​​ Ситуация на фронте По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях. За прошедшие сутки произошло 30 боевых столкновений. По данным Института изучения войны (ISW), на линии фронта Сватово-Кременная российские оккупанты понесут большие потери.