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У новому податковому кодексі знайшли пільги на видобуток марганцевої руди

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Київ, Вівторок 28 грудня 2021 16:28
У новому податковому кодексі знайшли пільги на видобуток марганцевої руди Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Влада забезпечує пільгами олігарха Ігоря Коломойського. Зокрема, при внесенні змін до Податкового кодексу, депутати надали Коломойському пільгову ренту на видобуток марганцевої руди.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на видання The National interest.

"Нещодавно у Раді було проведено голосування щодо змін до Податкового кодексу, яке пішло на користь гірничодобувним інтересам Коломойського. Остаточна версія законопроекту не включає підвищення податків на видобуток марганцевої руди Коломойського", - резюмує видання.

Нагадаємо, наприкінці листопада Рада ухвалила урядовий законопроект №5600 про внесення змін до Податкового кодексу, яким підвищуються ставки податків для цілої низки галузей. Але зміни торкнулися не всіх.

Так, підвищивши ренту на видобуток залізняку, депутати відхилили поправку, якою також підвищувалася рента на видобуток марганцевих руд, які в Україні монопольно видобувають підприємства Коломойського.

Як повідомлялося, народний депутат України з фракції "Європейська солідарність" Олег Синютка заявив, що влада використовує законопроект №5600 у політичних мотивах: "поганим" олігархам податки підвищили, а "домашнім" - знизили.

Нагадаємо, 30 листопада Верховна рада ухвалила урядовий законопроект №5600, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України, що передбачають підвищення податків для низки галузей.

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