Инвесторы нового казино в центре Киева раскрыли детали проекта

Болгарская компания ООО "Нико5", которая готовится открыть в помещении отеля "Премьер-Палац" новое казино, планирует вложить в проект более 500 млн грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

По данным реестров, ООО "Нико5" основано болгарской компанией VOSTOTECH. Конечным бенефициаром указан гражданин Болгарии Михаил Маринов Севдиев.

Основным инвестором проекта выступает предприниматель Георгий Папазки, известный по бренду Pateplay и опытом работы в сфере азартных игр в Европе, США и Латинской Америке.

Компания заявляет, что планирует обустроить казино с использованием мирового оборудования и технологий.

Отдельно отмечается уровень безопасности, который будет соответствовать нормам ЕС, а также VIP-уровень сервиса, который "будет соответствовать стандартам таких мировых центров азартных игр, как Монако или Лас-Вегас".

"Объем запланированных инвестиций в этот проект составит более 500 млн грн. Первые иностранные инвестиции из Болгарии уже были сделаны, несмотря на продолжение военных действий и политическую, правовую и экономическую неопределенность в стране: около 140 миллионов гривен инвестировано в форме акционерного капитала украинского предприятия, осуществлены оплаты за аренду помещения, закупку оборудования, подготовительные строительные работы", - добавляют в компании.

Также, на первом этапе реализации проекта будет создано более 300 рабочих мест, включая управленческий, операционный и технический персонал.

В "Нико5" также признают, что инвестиции в азартный бизнес во время действия военного положения имеют повышенные риски. Инвесторы заявляют, что знакомы со спецификой украинского рынка азартных игр, который долгое время "работал в полутени". Впрочем, компания возлагает надежды на регулятора - Государственное агентство Украины "ПлейСити", которое призвано обеспечить одинаковые правила игры для всех участников рынка.

"Этим проектом инвестор (Георгий Папазки, - ред.) стремится передать свою многолетнюю международную экспертизу, а также поддержать украинскую экономику", - резюмировали в компании.

Любые возможные связи болгарских инвесторов с "российскими отельерами" (речь об экс-владельцах "Премьер-Палац", - ред.), в "Нико5" категорически опровергли, назвав подобные утверждения "дезинформационной кампанией", которые присущи для рынков, где "не всегда работают правила честной конкуренции".

"Утверждение о наличии каких-либо связей болгарских инвесторов проекта с действующими или бывшими владельцами отеля "Премьер-Палац" (Александр Бабаков, Евгений Гинер, Михаил Воеводин, - ред.) являются абсолютно необоснованными и ложными. Георгий Папазки не знаком с этими лицами. А все переговоры об аренде помещения отеля велись с управляющим, назначенным местной украинской администрацией", - комментируют в компании.

Напомним, в Украине легализация азартных игр состоялась в мае 2020 года. Первое официальное казино - "Billionaire Casino" в отеле Intercontinental - начало свою работу в 2021 году.

Новый проект в "Премьер-Палаце" может стать одним из крупнейших и первым в условиях войны - в сфере азартных игр - за последние 4 года.

Как известно, решением Кабинета министров Украины в марте 2024 года было создано Государственное агентство "ПлейСити". Оно заменило Комиссию по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ).сУ "ПлейСити" стремятся привлекать в бюджет государства до 10-15 миллиардов гривен в год, в частности, за счет и западных инвестиций в игровой рынок Украины