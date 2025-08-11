Інвестори нового казино в центрі Києва розкрили деталі проекту

Болгарська компанія ТОВ "Ніко5", яка готується відкрити у приміщенні готелю "Прем’єр-Палац" нове казино, планує вкласти у проєкт понад 500 млн грн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

За даними реєстрів, ТОВ "Ніко5" засноване болгарською компанією VOSTOTECH. Кінцевим бенефіціаром зазначено громадянина Болгарії Міхайла Маринова Севдієва.

Основним інвестором проєкту виступає підприємець Георгій Папазкі, відомий за брендом Pateplay та досвідом роботи у сфері азартних ігор в Європі, США та Латинській Америці.

Компанія заявляє, що планує облаштувати казино з використанням світового обладнання та технологій.

Окремо наголошується на рівні безпеки, який відповідатиме нормам ЄС, а також на VIP-рівні сервісу, що "відповідатиме стандартам таких світових центрів азартних ігор, як Монако чи Лас-Вегас".

"Обсяг запланованих інвестицій у цей проєкт сягне понад 500 млн грн. Перші іноземні інвестиції з Болгарії вже були зроблені, попри продовження воєнних дій та політичну, правову та економічну невизначеність в країні: близько 140 мільйонів гривень інвестовано у формі акціонерного капіталу українського підприємства, здійснено оплати за оренду приміщення, закупівлю обладнання, підготовчі будівельні роботи", - додають у компанії.

Також, на першому етапі реалізації проєкту буде створено понад 300 робочих місць, включаючи управлінський, операційний і технічний персонал.

В "Ніко5" також визнають, що інвестиції в азартний бізнес під час дії воєнного стану мають підвищені ризики. Інвестори заявляють, що обізнані зі специфікою українського ринку азартних ігор, який тривалий час "працював у півтіні". Утім, компанія покладає надії на регулятора - Державне агентство України "ПлейСіті", яке покликане забезпечити однакові правила гри для всіх учасників ринку.

"Цим проєктом інвестор (Георгій Папазкі, - ред.) прагне передати свою багаторічну міжнародну експертизу, а також підтримати українську економіку", - резюмували в компанії.

Будь-які можливі зв'язки болгарських інвесторів з "російськими готельєрами" (мова про ексвласників "Прем’єр-Палац", - ред.), в "Ніко5" категорично спростували, назвавши подібні твердження "дезінформаційною кампанією", які притаманні для ринків, де "не завжди працюють правила чесної конкуренції ".

"Твердження про наявність будь-яких зв’язків болгарських інвесторів проєкту з чинними чи колишніми власниками готелю "Прем’єр-Палац" (Олександр Бабаков, Євген Гінер, Михайло Воєводин, - ред.) є абсолютно необґрунтованими та хибними. Георгій Папазкі не знайомий із цими особами. А усі перемовини про оренду приміщення готелю велися з управителем, призначеним місцевою українською адміністрацією", - коментують в компанії.

Нагадаємо, в Україні легалізація азартних ігор відбулася у травні 2020 року. Перше офіційне казино - "Billionaire Casino" у готелі Intercontinental - почало свою роботу у 2021 році.

Новий проєкт у "Прем’єр-Палаці" може стати одним із найбільших та першим в умовах війни - у сфері азартних ігор - за останні 4 роки.

Як відомо, рішенням Кабінету міністрів України у березні 2024 року було створено Державне агентство "ПлейСіті". Воно замінило Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).сУ "ПлейСіті" прагнуть залучати в бюджет держави до 10–15 мільярдів гривень на рік, зокрема, за рахунок і західних інвестицій в ігровий ринок України