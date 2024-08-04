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Кулеба снова едет в Африку: какие страны посетит впервые

Киев, Воскресенье 04 августа 2024 12:40
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Кулеба снова едет в Африку: какие страны посетит впервые Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отправился в Африку. Он как глава МИД впервые посетит три страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

Это уже четвёртое африканское турне Кулебы. Оно продлится с 4 по 8 августа. Кулеба посетит Малави, Замбию и Маврикий. Все три страны министр иностранных дел Украины посетит впервые в истории.

Кулеба проведет переговоры с руководством государств, министрами иностранных дел, деловыми и культурными кругами. Главными темами будет развитие двусторонних отношений, а также участие африканских государств в восстановлении справедливого мира для Украины.

В Малави акцент переговоров будет сделан на продовольственной безопасности: обмен опытом и технологиями в сфере сельского хозяйства, гуманитарная программа "Grain From Ukraine". В Замбии - двусторонние отношения и сотрудничество в рамках международных организаций.

"В Маврикии, являющейся одной из самых успешных экономик Африки, особой темой встреч станет привлечение инвестиций и участие маврикийских бизнесов в восстановлении и восстановлении Украины", - говорится в сообщении.

Отношения Африки и Украины

На фоне полномасштабной войны Украина усилила дипломатическую работу в африканском регионе. Украина хочет привлечь большую поддержку африканских стран и присоединить их к формуле мира.

В течение прошлого года глава МИД Дмитрий Кулеба в 2022 году впервые поехал в африканское турне с начала полномасштабного вторжения РФ, а в прошлом году он дважды посещал Африку - весной и осенью.

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МИД Украины Африка Дмитрий Кулеба
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