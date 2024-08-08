Выбирают сближение с РФ. МИД отреагировал на решение Нигера о разрыве дипотношений с Украиной

Разрыв дипломатических отношений с Украиной, является избранием пути на сближение с Российской Федерацией, которая распространяет хаос во всех уголках мира, включая Африканский континент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел (МИД) Украины.

Ведомство заявило, что приняло во внимание решение Республики Нигер разорвать дипломатические отношения с Украиной и отвергло обвинения в якобы "поддержке ею международного терроризма, нарушении Устава Организации Объединенных Наций (ООН) и международного права".

"Исходим из того, что подобное решение является жестом "солидарности" с теми, кто выбрал путь на сближение с государством-террористом, Российской Федерацией, которая уже более двух лет ведет неспровоцированную полномасштабную агрессивную войну против Украины... , распространяет хаос и конфронтацию во всех уголках мира, включая Африканский континент", - пишет МИД.

В то же время в МИД отметили, что Украина готова и в дальнейшем развивать взаимовыгодные отношения со всеми странами Африки на основе равенства, невмешательства во внутренние дела, уважения суверенитета и территориальной целостности стран в международно признанных границах, а также соблюдения Устава ООН.

Нападение на "вагнеровцев" в Мали

27 июля туареги из движения CSP-PSD распространили в сети фотографии и видеоматериалы с разгромленной колонной наёмников частной военной компании "Вагнера" в Мали. Выяснилось, что боевые действия состоялись 25 и 26 июля в городе Тинзауатен вблизи границы Мали с Алжиром.

Подробнее об этом нападении и о том, кто такие туареги, читайте в материале РБК-Украина.

После этих событий военная хунта Мали решили разорвать дипломатические отношения с Украиной. Позже соответствующий шаг приняла и Республика Нигер.