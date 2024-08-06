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Украина и Замбия подписали меморандум о политических консультациях

Вторник 06 августа 2024 20:16
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Украина и Замбия подписали меморандум о политических консультациях Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и министр иностранных дел Замбии Муламбо Хаимбе (x.com/DmytroKuleba)
Автор: Татьяна Степанова

Министры иностранных дел Украины и Замбии подписали меморандум о политических консультациях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

Как сообщил Кулеба, сегодня в Лусаке он провел подробные переговоры со своим замбийским коллегой Муламбо Хаимбе.

Стороны обсудили пути развития двусторонних отношений между Украиной и Замбией, а также сотрудничество в международных организациях.

"Мы также подписали меморандум о взаимопонимании между министерствами иностранных дел по политическим консультациям, который структурирует наш долгосрочный диалог", - добавил глава МИД Украины.

Турне Кулебы в Африку

Напомним, 4 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отправился в Африку. Это уже четвёртое африканское турне украинского министра. Оно продлится до 8 августа.

Глава МИД Украины уже посетил Малави, где страны подписали меморандум о политических консультациях. Сегодня Кулеба прибыл в Замбию. На очереди - Маврикий.

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МИД Украины Дмитрий Кулеба Замбия
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