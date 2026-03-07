Инвестиции в роскошь: как заработать на бриллиантах, топ-брендах и искусстве

Главное: Доходность: Элитные сумки (до 13%), часы и искусство (5-8% годовых) часто обгоняют классические валютные депозиты.

Правило входа: Инвестиция стартует от 8-10 тысяч долларов и должна составлять не более 15% вашего капитала. Все остальное – просто шопинг.

Иллюзия брендов: Ювелирный масс-маркет теряет до 40% цены сразу после выхода из магазина. Реально дорожают только эксклюзивы с сертификатами.

Скрытые потери: При продаже до 25% вашей прибыли "съедят" комиссии аукционов и хранение.

"Тихая гавань" для избранных?

Во времена экономической нестабильности из-за мировых кризисов и войн покупка произведений искусства и предметов роскоши может стать альтернативой классическим инструментам – депозитам, облигациям или акциям. Люксовые вещи и произведения искусства в теории смогут сохранить и впоследствии приумножить капитал.

Сумка может дорожать быстрее валютного депозита, а часы - показывать лучшую динамику роста стоимости, чем фондовый индекс США, говорит менторка по финансовому мышлению Елена Шепель. Что касается картин, то работа перспективного художника уже через несколько лет может быть продана на аукционе вдвое дороже, чем в момент покупки.

Но каждый ли сможет сохранить капитал в такой "тихой гавани активов"? Теория звучит очень привлекательно, но на самом деле здесь есть очень тонкая грань между инвестицией и просто дорогой покупкой.

Почему люди инвестируют в предметы роскоши

90% людей, которые начинают инвестировать в предметы искусства, прежде всего, приходят к этому из-за осведомленности, им это нравится и вызывает положительную эмоцию, говорит эксперт по инвестициям в искусство, основательница агентства "Креативное ателье Bifurcation" Наталья Сидоренко.

Согласно пирамиде потребностей Маслоу, напоминает она, когда у человека полностью обеспечены базовые запросы, появляется прослойка возможностей для духовного удовлетворения. Со временем возникает желание окружить себя чем-то прекрасным, и именно на этом этапе начинается история инвестирования.

По словам Сидоренко, есть две основные группы инвесторов в художественной сфере. Первая – это инвестор, который работает с "холодными" продажами. У него уже сформирована коллекция для души, и он может начать инвестировать в то, что не повесит у себя дома.

Вторая категория – так называемые собиратели, у которых еще не сформирована коллекция и может не быть арт-консультанта, который ее структурирует. "Инвестиции в искусство могут занимать 40%, а иногда и 60% от общего инвестиционного портфеля", – утверждает Наталья Сидоренко, добавляя, что это "инвестиция в долгую".

Фото: есть инвесторы с коллекциями для души, а есть инвесторы-собиратели (Getty Images)

Для успешной перепродажи произведений искусства ключевыми являются так называемый провенанс – документально подтвержденная история происхождения и владения им от момента его создания до сегодняшнего дня, а также важный статус бренда. Такие громкие имена, как Givenchy или Dior являются известными брендами во всем мире, а значит обеспечивают ликвидность. В случае же с украинскими дизайнерами ценность возрастает из-за эксклюзивности и "выхода в свет".

Здесь Наталья Сидоренко приводит пример украинского дизайнера Яниса Степаненко, в нарядах которого уже несколько лет подряд появляются на красных дорожках Оскара и Каннского кинофестиваля. Платье, приобретенное у такого дизайнера, может стать инвестицией, убеждает эксперт.

Ювелирное искусство – еще более сложный сегмент, поскольку здесь важны не только бренд и провенанс, но и стоимость металлов, материалов, камней, технологичность производства, патенты мастеров. В Украине функционирует ряд мастерских высокого ювелирного искусства, которые комбинируют различные уникальные техники и представляют нашу страну на мировом рынке.

Реальная доходность: что показывают цифры

По данным Artprice Global Index, средняя доходность современного искусства за 10 лет колебалась в пределах 5-8% годовых с высокой волатильностью, обращает внимание Елена Шепель.

Согласно отчету Knight Frank Wealth Report 2024, сегмент искусства в 2023 году вырос на 11%, но в долгосрочной перспективе ориентир - те же 5-6% годовых.

Важно различать "голубые фишки" – всемирно известные имена, и молодых авторов, ведь пропасть в стоимости между ними колоссальная.

Арт-рынок имеет стабильный спрос на работы известных художников, поэтому цены на их произведения со временем могут только расти. Молодые художники – это огромный риск, однако их потенциал может раскрыться со временем, объясняет Наталья Сидоренко.

Что касается люксовых сумок, то десятилетняя динамика сегмента составляет около 13% годовых. Наиболее ликвидными являются бренды Hermès, а именно модели Birkin, Kelly и Chanel. Важно понимать, что инвестиционная логика работает только с "иконами" этих брендов, говорят специалисты.

Часовая иерархия показывает среднюю динамику в 5-8% годовых. В 2021-2022 годах рынок был перегрет, прирост составлял 20-30%, а в 2023 году рынок сбалансировался. Самыми ценными считаются бренды уровня Patek Philippe, Rolex и выше.

Бриллианты же демонстрируют от 2% до 5% годовых, в зависимости от категории.

Цветные бриллианты могут давать до 8% годовых в определенные периоды. Привлекает внимание тот факт, что изделия масс-маркета, даже Cartier или Van Cleef, часто теряют 20-40% стоимости сразу после выхода из магазина.

Фото: на часах можно заработать до 8% годовых (Getty Images)

Если сравнивать с депозитами и ОВГЗ, то в США и Европе банковские вклады приносят в среднем 2-5% годовых. Украинские же валютные ОВГЗ в 2023-2024 годах имели доходность на уровне 4-5%. Гривневые ОВГЗ демонстрируют доходность 15-20% годовых, однако здесь важно учитывать валютные риски: как только курс растет, реальная доходность в валюте существенно снижается.

С какой суммы начинается инвестиционный смысл?

Между понятием "инвестиция" и "потребление" существует очень тонкая грань, предупреждают эксперты. Доля альтернативных активов в портфеле должна составлять от 5-15%, настаивает Елена Шепель

"Если вы покупаете сумку за 15 тысяч долларов при общем капитале 20 тысяч – это огромный концентрационный риск и финансово неграмотное решение", – отмечает она.

Чтобы удачно разместить капитал, стоит обратить внимание на ориентировочные суммы инвестиций. Если говорить о произведениях искусства, ценник на известные имена стартует от 10-20 тысяч долларов, а работы перспективной молодежи можно приобрести за 2-5 тысяч долларов.

Стоимость люксовых аксессуаров демонстрирует иной диапазон цен: сумки Hermès Birkin – от 10-15 тысяч евро, при этом надо учесть фактор очередей и необходимость иметь "историю" покупок в бренде. За часы Rolex надо отдать сумму, которая стартует от 8-12 тысяч долларов. А инвестиционные бриллианты - природные камни высокого качества, которые имеют сертификаты от независимых экспертов, можно приобрести за 5-10 тысяч долларов.

"Важно понимать, что все меньшие суммы, чем те, что были указаны выше – это скорее потребление, чем инвестиция", – говорит Елена Шепель.

Основные риски и типичные ошибки

Множество ошибок и юридических нюансов мешают начинающим инвесторам. Например, без сертификатов подлинности продать вещь на аукционе практически невозможно или же ее стоимость существенно упадет.

Отдельный риск – подделки, особенно актуальный для рынка люксовых сумок и часов, фальсификации для которого являются обыденностью. Дополнительные трудности возникают при вывозе культурных ценностей за границу, такие действия требуют сложных разрешений и значительной бумажной процедуры.

Не менее важны скрытые расходы – хранение, страхование, а также комиссия самих аукционов в пределах 10-25%, которую инвесторы часто не учитывают при расчете реальной доходности.

"В целом инвестиция в культуру и искусство – это вклад "вдолгую", ресурс, с которым человек психологически готов "попрощаться" минимум на три года, и просто "отложить в ящик" понимая, что ликвидность и быстрый выход из такого актива не гарантированы", – отмечает Наталья Сидоренко.

Предметы роскоши – это отличный способ диверсификации на десятилетия, однако они требуют глубокой экспертизы, готовности к низкой ликвидности. Здесь шанс быстро продать – слишком мизерный, а трезвый расчет без лишних эмоций является основой успешной инвестиции.