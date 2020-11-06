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Інвестиції в Україні минулого року були у 5 разів нижчі, ніж приватні перекази

Автор: Маріанна Присяжнюк

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна втратила десятки мільярдів доларів у 2019 році. Він зазначив, що інвестиції тоді були у 5 разів нижчі у порівнянні з приватними переказами.

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Про це Денис Шмигаль заявив під час виступу на презентації економічного аудиту країни та векторів розвитку до 2030 року.

"Повз Україну пройшли за ці роки десятки мільярдів доларів попри те, що регіон дуже привабливий. Минулого року інвестиції в нашу крану були у 5 разів нижчі ніж приватні перекази з-за кордону громадян", - сказав Шмигаль.

Нагадаємо, 22 вересня у Києві презентували перший сервіс для іноземних інвесторів UkraineInvest Guide. Він повинен стати основним джерелом інформації про можливості в Україні.

Крім того, заступниця керівника Офісу президента Юлія Ковалів представила законопроект про підтримку та стимулювання інвестицій - закон "про інвестиційних нянь" (англ. Investment nanny).

Також РБК-Україна повідомляло, що економіка України скоротилася на 11,4% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, проти першого кварталу року падіння склало 9,9%.

Прогноз погоди
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