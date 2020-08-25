Інвестиції в економіку України впали на 35%

Капітальні інвестиції в економіку України у першому півріччі 2020 року склали 163,8 млрд грн. Це на 34,9% менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

За даними статистичного відомства, зниження інвестицій було зафіксовано у всіх галузях.

Найменше падіння було в "Фінансовій та страховій діяльності" - 0,2%, а також сфері "Інформація та телекомунікації" - 8,3%.

Падіння інвестицій у промисловість склало 37,2%, у сільське господарство - 44,5%.

У сфері "охорона Здоров'я та надання соціальної допомоги" інвестиції впали на 40,9%, у сфері "Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок" на 74,4%.

Як повідомляло РБК-Україна, фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств за січень-березень 2020 року склав 4,9 млрд грн збитку.

Нагадаємо, Кабінет міністрів зберіг прогноз падіння економіки на 2020 рік на рівні 4,8%.

На початку червня Міжнародний валютний фонд (МВФ) погіршив прогноз падіння реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2020 році до 8,2%.