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Кабмін зберіг прогноз падіння економіки України на 2020 рік

Київ, Середа 29 липня 2020 14:18
Кабмін зберіг прогноз падіння економіки України на 2020 рік
Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус, Маріанна Присяжнюк

Падіння буде на рівні 4,8%

Кабінет міністрів зберігає прогноз падіння економіки на 2020 рік на рівні 4,8%. Прогноз від березня року цього не змінюється.

Про це на засіданні уряду сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Наш прогноз залишається незмінним щодо України. Це зменшення ВВП на 4,8% у 2020 році… Ми бачимо, що Україна рухається за тим прогнозом, яке розробило Міністерство економіки", - сказав він.

Як зазначив Шмигаль, за оновленим прогнозом, середньорічне зростання ВВП у 2021 році складатиме 4,6%.

"Це прогнозні очікування, які розробленні Міністерством економіки", - сказав він.

Зазначимо, на початку червня Міжнародний валютний фонд (МВФ) погіршив прогноз падіння реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2020 році до 8,2%.

Нагадаємо, згідно з чинним макропрогнозом, який підготувало Мінекономіки, а 29 березня затвердив Кабінет міністрів, реальний ВВП України впаде в 2020 році на 4,8%.

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