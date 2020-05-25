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Українські підприємства стали збитковими

Новини » Фінансова криза 2020     25.05.2020 - 16:30
Українські підприємства стали збитковими
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Держстат оприлюднив попередні дані за перший квартал 2020 року

Фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств за січень-березень 2020 року становив 4,9 млрд грн збитку. За переший квартал минулого року підприємства показали 111,1 млрд грн прибутку.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

За даними статистичного відомства, прибуток підприємств становив 199,9 млрд грн, що на 31,1% більше порівняно із січнем-березнем 2019 року, збитків допущено на суму 204,8 млрд грн, що на 395,1% більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Українські підприємства стали збитковими

Державна служба статистики України (www.ukrstat.gov.ua)

Частка збиткових підприємств за січень-березень 2020 року становила 40,8% (за січень-березень 2019 року - 27,2%).

Як повідомляло РБК-Україна, у січні-квітні 2020 року прибуток українських банків склав 25,208 млрд грн, що на 39,2% більше, ніж роком раніше (18,115 млрд грн).

Нагадаємо, за даними опитування НБУ, Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) у квітні 2020 року знизився до рекордно низького рівня - 29,9 (у березні - 45,8).

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Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України Державна служба статистикикризисприбыль
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