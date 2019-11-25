Інцидент з пам'ятником Шолом-Алейхему отримав додаткову кваліфікацію

Осквернення пам'ятника Шолом-Алейхему нацистською свастикою додатково кваліфікували як дискримінацію. Про це йдеться в повідомленні поліції Києва.

Повідомляється, що зараз на місці інциденту знаходяться комунальні служби, які стирають написи з поверхні пам'ятника.

"Також слідчі додатково кваліфікували подію по 1 ч. ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до п'яти років позбавлення волі", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, на інцидент відреагував міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

"Антисемітський акт щодо пам'ятника Шолом-Алейхему в Києві огидний, жахливий і вимагає оперативного розслідування. Виконавець повинен бути притягнутий до відповідальності", - написав він у Twitter.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поліція почала кримінальне провадження за фактом пошкодження пам'ятника єврейському письменнику Шолом-Алейхему. Спочатку інцидент було кваліфіковано як хуліганство.