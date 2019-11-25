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Поліція Києва відкрила провадження через осквернення пам'ятника Шолом-Алейхему

Новини » Суспільство     25.11.2019 - 11:52
Поліція Києва відкрила провадження через осквернення пам'ятника Шолом-Алейхему
Фото: осквернення пам'ятника Шолом-Алейхему (facebook.com)

Наразі розшукують зловмисників

У Києві поліція розпочала кримінальне провадження за фактом пошкодження пам’ятника єврейському письменнику Шолом-Алейхему у Печерському районі міста. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Києва.

Зазначається, що наразі зусилля поліцейських спрямовані на встановлення та затримання осіб, причетних до правопорушення.

Так, до столичної поліції звернувся співробітник релігійної установи на вулиці Шота Руставелі із повідомленням про те, що вночі невідомі обмалювали фарбою пам’ятник.

На місці поліцейські опитали заявника, а також оглянули споруду та прилеглу територію. Окрім того, правоохоронці вилучили записи з вуличних камер відеоспостереження.

Слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п‘яти років обмеження волі. Вживаються заходи зі встановлення та затримання осіб, причетних до правопорушення.

Раніше повідомлялося, що у Києві вандали розмалювали свастикою пам'ятник єврейському письменнику Шолом-Алейхему. Пам'ятник знаходиться поблизу Центральної синагоги Києва на вулиці Рогнединська, 3.

РБК-Україна писало, що в жовтні на сходи Центральної синагоги в Києві невідомі кинули опудало з фотографією Ігоря Коломойського, залите червоною фарбою.

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