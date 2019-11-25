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У Києві осквернили свастикою пам'ятник письменнику Шолом-Алейхему

Новини » Суспільство     25.11.2019 - 10:22
У Києві осквернили свастикою пам'ятник письменнику Шолом-Алейхему
Фото: осквернення пам'ятника Шолом-Алейхему (facebook.com)

Вранці 25 листопада пам'ятник обмалювали свастиками

У Києві вандали розмалювали свастикою пам'ятник єврейському письменнику Шолом-Алейхему. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення головного рабина України Моше Реувена Асмана Facebook.

Пам'ятник Шолом-Алейхему знаходиться поблизу Центральної синагоги Києва на вулиці Рогнединская, 3. На пам'ятнику вранці 25 листопада намалювали червоною фарбою дві свастики.

"Чергова провокація навпроти нашої синагоги... сьогодні вранці...", - повідомив Моше Реувен Асман.

У Києві осквернили свастикою пам'ятник письменнику Шолом-АлейхемуУ Києві осквернили свастикою пам'ятник письменнику Шолом-АлейхемуУ Києві осквернили свастикою пам'ятник письменнику Шолом-Алейхему

Раніше РБК-Україна писало, що в жовтні на сходи Центральної синагоги в Києві невідомі люди в камуфляжі кинули опудало з фотографією Ігоря Коломойського, залитий червоною фарбою. Моше Реувен Асман звернувся в правоохоронні органи, щоб знайти і притягнути до відповідальності причетних до антисемітських провокацій.

Також повідомлялося, що у вересні в Кіровоградській області невідомі осквернили меморіал жертвам Голокосту. На меморіальному комплексі пам'яті жертв Голокосту було нанесено напис. Правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею "порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками", санкція якої передбачає до п'яти років обмеження волі.

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