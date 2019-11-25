Инцидент с памятником Шолом-Алейхему получил дополнительную квалификацию

Осквернение памятника Шолом-Алейхему нацистской свастикой дополнительно квалифицировали как дискриминацию. Об этом говорится в сообщении полиции Киева.

Сообщается, что сейчас на месте инцидента находятся коммунальные службы, которые стирают надписи с поверхности памятника.

"Также следователи дополнительно квалифицировали событие по ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Отметим, на инцидент отреагировал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Антисемитский акт в отношении памятника Шолом-Алейхему в Киеве отвратителен, ужасен и требует оперативного расследования. Исполнитель должен быть привлечен к ответственности", - написал он в Twitter.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция начала уголовное производство по факту повреждения памятника еврейскому писателю Шолом-Алейхему. Изначально инцидент был квалифицирован как хулиганство.