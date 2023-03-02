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Инцидент в Брянской области: Кадыров требует ввести военное положение

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Грозный, Четверг 02 марта 2023 15:28
Инцидент в Брянской области: Кадыров требует ввести военное положение Фото: Рамзан Кадыров, глава Чечни (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что в ряде регионов России необходимо ввести военное положение на фоне столкновений в Брянской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Кадырова.

"Следовало бы ввести в некоторых регионах военное положение с максимальным уровнем реагирования вместо ныне установленного среднего. Да, это может быть неудобным для местных жителей, зато они будут в безопасности", - написал чиновник страны-агрессора.

При этом Кадыров добавил, что "разобраться необходимо максимально жестко и даже жестоко не только со всеми участниками вылазки в Брянской области, но и привлечь к ответу их семьи, которые могут находиться в России".

"Проверить их основательно и тщательно. Опыт показывает, что без их содействия, потакания и одобрения такие террористические акты не происходят", - добавил глава Чечни.

Напомним, ранее стало известно, что в российских СМИ сегодня, 2 марта, появилась информация о том, что украинские ДРГ якобы "напали на пограничные населенные пункты Брянской области".

Позже неназванный боец "Русского добровольческого корпуса" подтвердил причастность партизан к событиям в Брянской области.

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Кадыров Брянская область Война России против Украины
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