Інцидент у Брянській області: Кадиров вимагає запровадити воєнний стан

Глава Чечні Рамзан Кадиров вважає, що у низці регіонів Росії необхідно запровадити воєнний стан на тлі зіткнень у Брянській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Кадирова.

"Слід було б запровадити в деяких регіонах воєнний стан з максимальним рівнем реагування замість нині встановленого середнього. Так, це може бути незручним для місцевих жителів, натомість вони будуть у безпеці", - написав чиновник країни-агресора.

При цьому Кадиров додав, що "розібратися необхідно максимально жорстко і навіть жорстоко не лише з усіма учасниками вилазки у Брянській області, а й змусити відповідати їхні родини, які можуть знаходитися в Росії".

"Перевірити їх ґрунтовно та ретельно. Досвід показує, що без їхнього сприяння, потурання та схвалення такі терористичні акти не відбуваються", - додав голова Чечні.