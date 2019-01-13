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Епіфаній зустрівся із родинами українських політв'язнів

Новини » Суспільство    13.01.2019 - 07:48
Епіфаній зустрівся із родинами українських політв'язнів
Фото: Епіфаній (РБК-Україна)

Неформальна зустріч відбулась на території Михайлівського монастиря

Глава Православної церкви України, митрополит Київський та всієї України Епіфаній зустрівся з родинами українських політв'язнів Кремля. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Радіо Свобода".

Зазначається, що окрім родичів політв’язнів, до розмови з очільником ПЦУ долучились представники посольств США та країн Євросоюзу.

"Це була неформальна зустріч за святковим столом у приміщенні Духовної академії, розташованому на території Михайлівського монастиря у Києві", - пише видання.

Митрополит Епіфаній сказав, що представники багатьох релігійних конфесій та організацій через Українську раду церков звертаються до міжнародної спільноти з проханням посприяти звільненню українців, ув’язнених Росією.

Під час вечері учасники зустрічі із різних релігійних організацій та конфесій спільно помолились за звільнення українців.

Епіфаній зустрівся із родинами українських політв'язнів

Фото: зустріч Епфанія із родинами політв'язнів (radiosvoboda)

Нагадаємо, за інформацією українського омбудсмена Людмили Денісової, у російських в'язницях за політичні погляди в даний момент утримують понад 80 громадян України.

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