Епіфаній зустрівся із родинами українських політв'язнів

Фото: Епіфаній (РБК-Україна)

Неформальна зустріч відбулась на території Михайлівського монастиря

Глава Православної церкви України, митрополит Київський та всієї України Епіфаній зустрівся з родинами українських політв'язнів Кремля. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Радіо Свобода".

Зазначається, що окрім родичів політв’язнів, до розмови з очільником ПЦУ долучились представники посольств США та країн Євросоюзу.

"Це була неформальна зустріч за святковим столом у приміщенні Духовної академії, розташованому на території Михайлівського монастиря у Києві", - пише видання.

Митрополит Епіфаній сказав, що представники багатьох релігійних конфесій та організацій через Українську раду церков звертаються до міжнародної спільноти з проханням посприяти звільненню українців, ув’язнених Росією.

Під час вечері учасники зустрічі із різних релігійних організацій та конфесій спільно помолились за звільнення українців.

Фото: зустріч Епфанія із родинами політв'язнів (radiosvoboda)

Нагадаємо, за інформацією українського омбудсмена Людмили Денісової, у російських в'язницях за політичні погляди в даний момент утримують понад 80 громадян України.