Планировал ликвидацию командиров ВСУ: СБУ разоблачила инструктора полигона
Служба безопасности Украины (СБУ) задержала "двойного" российского агента, который планировал покушение на командиров Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Яворовском полигоне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины (СБУ).
Инструктор, как пишет СБУ, одновременно работал на Федеральную службу безопасности (ФСБ) и российскую военную разведку.
Агент имел "карт-бланш"
Задачей инструктора была ликвидация командиров ВСУ, которые вместе с подразделениями проходили боевую подготовку в учебном центре Сил обороны. В частности он получил от куратора "карт-бланш" на выбор способа выполнения своего "задания":
- первый "сценарий" заключался в том, что он изготовит самодельное взрывное устройство (СВУ) и позже скрыто заложит его в штабе или учебном корпусе;
- еще один вариант предусматривал то, что он "втемную" использует своего коллегу, который занесет замаскированную взрывчатку в тренировочную локацию командиров;
- другой способ заключался в ракетном ударе российских террористов по координатам актуального сосредоточения украинских защитников на полигоне.
Фото: СБУ разоблачила инструктора полигона, который планировал ликвидацию командиров ВСУ (t.me/SBUkr)
СБУ, в свою очередь, заблаговременно разоблачила "двойного" агента. В ходе расследования также были установлены контакты предателя с куратором из ФСБ. По его указанию он собирал информацию о количестве и специфике подразделений, которые тренируются на Яворовском полигоне.
Что грозит
Предателю сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины - государственная измена, совершенная в условиях военного положения. Ему грозит пожизненное заключение.
Напомним, РБК-Украина писало о том, как в начале марта СБУ разоблачила высокопоставленного агента ФСБ, который работал в Государственном космическом агентстве Украины.
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