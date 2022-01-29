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Інтерпол відмовив Росії в розшуку українського режисера Лавренчука

Автор: Артем Горовенко

Міжнародна організація кримінальної поліції (Інтерпол) відмовила Росії в розшуку українського театрального режисера Євгена Лавренчука. У грудні його затримували в Італії на вимогу російської сторони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram омбудсмена Людмили Денісової.

За її словами, Національна поліція звернулася в Інтерпол, щоб з'ясувати правомірність використання Росією інформаційної системи Інтерполу, в результаті чого був затриманий Лавренчук.

Денісова зазначила, що згідно з відповіддю Нацполіції, дані Лавренчука, які оброблялися в обліках Інтерполу за запитом російського бюро, були видалені через невідповідність положенням ст.3 Статуту. Це означає, що Лавренчука переслідують з політичних мотивів.

Нагадаємо, 17 грудня 2021 року в Італії затримали українського режисера Євгена Лавренчука, суд Неаполя взяв його під варту на час обробки екстрадиційного запиту з Росії.

Про переслідування режисера відомо, що 8 років тому він на території Росії нібито скоїв кримінальний злочин. Він нібито стосується шахрайства у великому розмірі.

У січні 2022 року Лавренчука відпустили під домашній арешт, адвокати просили дозволити йому виїхати в Україну, оскільки після відмови Інтерполу немає підстав для його затримання в Італії. Але суд їх прохання не задовольнив, оскільки процес перевірки доводів Росії вже почався. У прокуратури є 30 днів, щоб вивчити російські матеріали.

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Російська ФедераціяІнтерпол