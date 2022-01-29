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Интерпол отказал России в розыске украинского режиссера Лавренчука

Автор: Артем Горовенко

Международная организация уголовной полиции (Интерпол) отказала России в розыске украинского театрального режиссера Евгения Лавренчука. В декабре его задерживали в Италии по требованию российской стороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram омбудсмена Людмилы Денисовой.

По ее словам, Национальная полиция обратилась в Интерпол, чтобы выяснить правомерность использования Россией информационной системы Интерпола, в результате чего был задержан Лавренчук.

Денисова отметила, что согласно ответу Нацполиции, данные Лавренчука, которые обрабатывались в учетах Интерпола по запросу российского бюро, были удалены из-за несоответствия положениям ст. 3 Устава. Это означает, что Лавренчука преследуют по политическим мотивам.

Напомним, 17 декабря 2021 года в Италии задержали украинского режиссера Евгения Лавренчука, суд Неаполя взял его под стражу на время обработки экстрадиционного запроса из России.

О преследовании режиссера известно, что 8 лет назад он на территории России якобы совершил уголовное преступление. Оно якобы касается мошенничества в крупном размере.

В январе 2022 года Лавренчука отпустили под домашний арест, адвокаты просили разрешить ему выехать в Украину, поскольку после отказа Интерпола нет оснований для его задержания в Италии. Но суд их просьбу не удовлетворил, поскольку процесс проверки доводов России уже начался. У прокуратуры есть 30 дней, чтобы изучить российские материалы.

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