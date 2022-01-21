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Українського режисера, затриманого в Італії на вимогу Росії, відпустили під домашній арешт

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П'ятниця 21 січня 2022 18:23
Українського режисера, затриманого в Італії на вимогу Росії, відпустили під домашній арешт Фото: український режисер Євген Лавренчук (facebook.com/eugenelavrenchuk.official)
Автор: Валерія Поліщук

Українського режисера Євгена Лавренчука, затриманого в Італії на вимогу РФ, відпустили під домашній арешт. Його затримали в Неаполі 17 грудня 2021 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення матері режисера Ірини Лавренчук в Facebook.

"Євгена відпустили під домашній арешт! Вчора пізно вночі ми змогли з ним коротко поспілкуватися-він в бадьорому настрої, стан здоров'я нормальний, просить передати вам всім величезну подяку за підтримку", - написала вона.

При цьому вона додала, що зараз робиться все можливе для повного звільнення Лавренчука і повернення його в Україну.

Нагадаємо, Євген Лавренчук-український театральний режисер, екс-головний режисер Одеського театру опери та балету, ректор "першої української школи театру і кіно".

Влада Росії вважає, що вісім років тому Лавренчук нібито вчинив кримінальне порушення, перебуваючи на території РФ. Деталі справи не розголошуються, проте відомо, що Євгена звинувачують у фінансових порушеннях, які він нібито скоїв на території Росії.

Нагадаємо, раніше в МЗС України повідомили, що генконсульство України в Неаполі надає консульську допомогу Лавренчуку.

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Італія Російська Федерація
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