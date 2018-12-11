Інтерпол оголосив у розшук українця за запитом РФ

Ілюстративне фото (facebook /zahidnuy.kordon)

Стефана Капіноса підозрюють у причетності до справи Гриба

Інтерпол оголосив у міжнародний розшук за запитом Росії громадянина України Стефана Капіноса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Кавказский узел".

Як зазначається, слідство вважає його пособником українця Павла Гриба, якого РФ звинуватила у схилянні мешканки Сочі Тетяни Єршової до теракту.

За даними російського слідства, в 2013 році Гриб та Капінос познайомилися в соцмережі "ВКонтакте", а пізніше почали спілкуватися через Skype. Як говориться в обвинувальному висновку, Капінос повідомив Грибу про відомі йому "способи виготовлення вибухових речовин, саморобних вибухових пристроїв і методах приведення їх у дію".

Адвокат Гриба вважає, що інструкцію про виготовлення вибухового пристрою Єршовій міг відправити саме Капінос, бо у нього був пароль до аккаунту Гриба в Skype.

На сторінці розшуку на сайті Інтерполу опубліковані дві фотографії Капіноса. Зазначається, що українець 1998 року народження підозрюється в "схилянні іншої особи до вчинення теракту". Також зазначається, Капінос ймовірно живе у окупованій Росією Ялті (Крим).

Нагадаємо, двоє свідків у справі українського політв’язня Павла Гриба, якого влада РФ звинувачує у схилянні до тероризму, не змогли пояснити розбіжності своїх свідченнях на стадії слідства та судового засідання 2 грудня.

Відзначимо, за версією російського слідства, з 27 березня по 15 травня 2017 року Гриб, перебуваючи на території України, через інтернет закликав дівчину привести в дію саморобний вибуховий пристрій на випускному вечорі 30 червня. Гриб був заарештований, раніше перебував в СІЗО Краснодарського краю, потім був етапований в Ростовську область.