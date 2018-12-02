Два свідки у справі політв’язня Гриба не пояснили розбіжність у своїх свідченнях

Фото: Павло Гриб (facebook/Игорь Гриб)

Під час суду свідки у справі не змогли пояснити свої свідчення під час слідства

Двоє свідків у справі українського політв’язня Павла Гриба, якого влада РФ звинувачує у схилянні до тероризму, не змогли пояснити розбіжності своїх свідчень на стадії слідства та судового засідання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Під час закритого засідання, що пройшло 29 листопада 2018, батько Тетяни Єршової, яку, слідство вважає, Гриб схиляв до тероризму, заявив, що про друга доньки дізнався від дружини, а саме прізвище Гриб вперше почув під час допиту у ФСБ.

"Мені відомо тільки про факт знайомства, не більше", - заявив він.

У суді сторона звинувачення, через розбіжності, зачитала свідчення Єршова, що він давав 14 грудня 2017 року.

"Він на неї сильно впливав, своїм захоплення політикою та націоналізмом", - зачитав свідчення Єршова прокурор.

Сам Єршов на запитання, чи говорив він ці слова відповів "можливо".

Також було звернуто увагу на розбіжності у свідченнях подруги Єршової Елеонори Вернер, яка під час суду заявила, що Єршова спілкувалась з Грибом при допомозі Skype. Вона повідомила, що вони спілкувались на цікаві їм теми й обговорювали націоналізм, однак не було "нічого серйозного".

"При мені вони обговорювали вірші, при мені була спокійна бесіда", - додала Вернер.

Однак в оприлюдненому протоколі допиту на стадії слідства вона говорила, що Гриб та Єршова були українськими націоналістами, а Гриб казав, ніби вміє виготовляти бомбу. Вернер не підтвердила ці свідчення, а на усі уточнюючі запитання відповідала "не знаю".

Нагадаємо, у суді допитали свідка обвинувачення по справі політв'язня Гриба. У суді Ростова-на-Дону було допитано свідка з боку сторони обвинувачення у справі українського політв’язня Павла Гриба.