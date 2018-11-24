Інтерпол починає політичну "гонитву за відьмами", - канадський депутат

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На думку депутата Інтерпол перетворюється на орган політичних переслідувань

Глава Постійного комітету парламенту Канади із питань громадськості та національної безпеки Джон Маккей заявив, що за час свого існування Інтерпол став організацією, що займається політичними переслідуваннями. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Маккея виданню Toronto Star.

За словами Маккея, Інтерпол був створений, як організація для боротьби з міжнародними злочинцями, а не як орган для політичних переслідувань.

"Інтерпол виник як організація, що мала б за допомогою взаємної співпраці відстежувати міжнародних злочинців. Однак, вона перетворюється на орган політичної "гонитви за відьмами", який переслідує політиків, релігійних діячів, військових та дисидентів", - заявив він.

Маккей зазначив, що факт отримання представником Російської Федерації Олександром Прокопчуком більш ніж 60 голосів на виборах очільника Інтерполу викликає щонайменше занепокоєння.

"Думаю, варто бути обачними стосовно політичних махінацій двох держав, які не поділяють базові демократичні цінності", - сказав Маккей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 21 листопада на сесії Генеральної асамблеї Інтерполу в Дубаї відбулися вибори директора організації. Головою Інтерполу обрали Кім Чон Яна з Південної Кореї.

Одним з головних кандидатів на цю посаду був представник Росії Олександр Прокопчук, який з 2016 року обіймав посаду віце-президента організації.