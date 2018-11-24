Интерпол начинает политическую "погоню за ведьмами", - канадский депутат

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По мнению депутата Интерпол превращается в орган политических преследований

Глава Постоянного комитета парламента Канады по вопросам общественности и национальной безопасности Джон Маккей заявил, что за время своего существования Интерпол стал организацией, которая занимается политическими преследованиями. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Маккея изданию Toronto Star.

По словам Маккея, Интерпол был создан, как организация для борьбы с международными преступниками, а не как орган для политических преследований.

"Интерпол возник как организация, которая имела бы с помощью взаимного сотрудничества отслеживать международных преступников. Однако, она превращается в орган политической "погони за ведьмами", который преследует политиков, религиозных деятелей, военных и диссидентов", - заявил он.

Маккей отметил, что факт получения представителем Российской Федерации Александром Прокопчуком более чем 60 голосов на выборах главы Интерпола вызывает по меньшей мере беспокойство.

"Думаю, стоит быть осмотрительными в отношении политических махинаций двух государств, которые не разделяют базовые демократические ценности", - сказал Маккей.

Напомним, ранее сообщалось, что 21 ноября на сессии Генеральной ассамблеи Интерпола в Дубае состоялись выборы директора организации. Главой Интерпола выбрали Ким Чон Яна из Южной Кореи.

Одним из главных кандидатов на эту должность был представитель России Александр Прокопчук, который с 2016 года занимал должность вице-президента организации.