Интернет во время блэкаутов: как найти провайдера, работающего при отключениях света

Многие провайдеры в Украине переходят на оптоволоконные технологии, чтобы работать при отключениях света. Таких провайдеров можно найти на онлайн-карте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Facebook.

Первоначально карта интернет-провайдеров была доступна жителям Киева, Киевской, Львовской и Одесской областей, но сейчас география расширилась для всей Украины.

Карта показывает провайдеров, которые могут дать доступ к интернету во время блэкаутов от 4 до 72 часов.

Как отметил министр, пользователи могут проверить оценки других пользователей о том, работает ли интернет во время отключений в течение указанного промежутка времени.

Провайдеры могут подключиться к онлайн-карте. Для этого нужно написать почту misto@lun.ua с темой письма "Стойка Украина".

Карту интернет-провайдеров, работающих во время блэкаутов, можно найти по ссылке.