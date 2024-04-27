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Интернет во время блэкаутов: как найти провайдера, работающего при отключениях света

Украина, Суббота 27 апреля 2024 21:04
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Интернет во время блэкаутов: как найти провайдера, работающего при отключениях света Фото: украинцам объяснили, как найти провайдера, работающего при отключениях света (freepik com)
Автор: Наталья Юрченко

Многие провайдеры в Украине переходят на оптоволоконные технологии, чтобы работать при отключениях света. Таких провайдеров можно найти на онлайн-карте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Facebook.

Первоначально карта интернет-провайдеров была доступна жителям Киева, Киевской, Львовской и Одесской областей, но сейчас география расширилась для всей Украины.

Карта показывает провайдеров, которые могут дать доступ к интернету во время блэкаутов от 4 до 72 часов.

Как отметил министр, пользователи могут проверить оценки других пользователей о том, работает ли интернет во время отключений в течение указанного промежутка времени.

Провайдеры могут подключиться к онлайн-карте. Для этого нужно написать почту misto@lun.ua с темой письма "Стойка Украина".

Карту интернет-провайдеров, работающих во время блэкаутов, можно найти по ссылке.

Ситуация со светом в Украине

Напомним, российские захватчики начали снова обстреливать энергетику Украины. Россияне уничтожили почти всю тепловую генерацию.

Как известно, в Украине частично начали вводить ограничения света для бизнеса. Но отключения электроэнергии для населения пока не вводятся.

Напомним, ранее украинцам объяснили, как оставаться со связью и интернетом при блэкаутах.

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Интернет блекаут Отключения света
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