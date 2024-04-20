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Как оставаться со связью и интернетом при отключениях света: практические советы

Украина, Суббота 20 апреля 2024 22:58
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Как оставаться со связью и интернетом при отключениях света: практические советы Фото: украинцам объяснили, как оставаться со связью и интернетом во время отключений света (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты начали снова обстреливать энергетику Украины, а в некоторых областях уже действуют отключения света. Но даже при ограничениях украинцы могут оставаться со связью и интернетом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство цифровой трансформации в Telegram.

Чтобы оставаться на связи, украинцы могут пользоваться национальным роумингом. Для этого нужно:

  • отключить автовыбор сети (на Android выбрать "Настройки" - далее "Мобильная сеть" или "Подключение" - выбрать "Оператор"; для iOS нужно выбрать "Параметры" - далее выбрать "Сотовые данные", "Сети");
  • найти и выбрать доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL;
  • если зарегистрироваться не удалось, попытаться снова или выбрать другую сеть;
  • проверить возможность исходящих вызовов и SMS.

Можно также настроить домашний интернет, который работает без света до 72 часов. Для этого необходимо уточнить у провайдера, перешел ли он на энергосберегающие интернет-сети по технологии xPON.

Если этого времени недостаточно, то необходимо:

  • найти ближайшего провайдера с xPON-сетью и подать заявку на подключение. Чтобы ускорить процесс - можно скооперироваться с соседями;
  • купить источник питания для WI-FI роутера с необходимым кабелем, чтобы заживить роутер.

Ситуация со светом в Украине

В марте Россия возобновила удары по энергетике Украины. После массированных атак были перебои со светом в нескольких областях, а самая тяжелая ситуация наблюдалась в Харькове и области. Там до сих пор частично действуют отключения света.

Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Россия уничтожила почти всю украинскую тепловую генерацию.

Кроме того, в Украине начали вводить ограничения света для промышленности и бизнеса. Но пока о массовых отключениях электроэнергии речь не идет.

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Мінцифра Электроэнергия Отключения света
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