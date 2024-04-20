Как оставаться со связью и интернетом при отключениях света: практические советы
Российские оккупанты начали снова обстреливать энергетику Украины, а в некоторых областях уже действуют отключения света. Но даже при ограничениях украинцы могут оставаться со связью и интернетом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство цифровой трансформации в Telegram.
Чтобы оставаться на связи, украинцы могут пользоваться национальным роумингом. Для этого нужно:
- отключить автовыбор сети (на Android выбрать "Настройки" - далее "Мобильная сеть" или "Подключение" - выбрать "Оператор"; для iOS нужно выбрать "Параметры" - далее выбрать "Сотовые данные", "Сети");
- найти и выбрать доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL;
- если зарегистрироваться не удалось, попытаться снова или выбрать другую сеть;
- проверить возможность исходящих вызовов и SMS.
Можно также настроить домашний интернет, который работает без света до 72 часов. Для этого необходимо уточнить у провайдера, перешел ли он на энергосберегающие интернет-сети по технологии xPON.
Если этого времени недостаточно, то необходимо:
- найти ближайшего провайдера с xPON-сетью и подать заявку на подключение. Чтобы ускорить процесс - можно скооперироваться с соседями;
- купить источник питания для WI-FI роутера с необходимым кабелем, чтобы заживить роутер.
Ситуация со светом в Украине
В марте Россия возобновила удары по энергетике Украины. После массированных атак были перебои со светом в нескольких областях, а самая тяжелая ситуация наблюдалась в Харькове и области. Там до сих пор частично действуют отключения света.
Недавно президент Владимир Зеленский заявил, что Россия уничтожила почти всю украинскую тепловую генерацию.
Кроме того, в Украине начали вводить ограничения света для промышленности и бизнеса. Но пока о массовых отключениях электроэнергии речь не идет.
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