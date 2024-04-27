Інтернет під час блекаутів: як знайти провайдера, який працює при відключеннях світла
Багато провайдерів в Україні переходять на оптоволоконні технології, щоб працювати при відключеннях світла. Таких провайдерів можна знайти на онлайн-мапі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова у Facebook.
Спочатку мапа інтернет-провайдерів була доступна для жителів Києва, Київської, Львівської та Одеської областей, але зараз географія розширилася для всієї України.
Мапа показує провайдерів, які можуть дати доступ до інтернету під час блекаутів від 4 до 72 годин.
Як зазначив міністр, користувачі можуть перевірити оцінки інших користувачів про те, чи працює інтернет під час знеструмлень протягом вказаного проміжку часу.
Провайдери можуть приєднатися до онлайн-мапи. Для цього потрібно написати на пошту misto@lun.ua з темою листа "Стійка Україна".
Мапу інтернет-провайдерів, які працюють під час блекаутів, можна знайти за посиланням.
Ситуація зі світлом в Україні
Нагадаємо, російські загарбники почали знову обстрілювати енергетику України. Росіяни знищили майже всю теплову генерацію.
Як відомо, в Україні частково почали вводити обмеження світла для бізнесу. Але відключення електроенергії для населення поки не запроваджують.
Нагадаємо, раніше українцям пояснили, як залишатися зі зв'язком та інтернетом під час блекаутів.
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