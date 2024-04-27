ua en ru
Сб, 27 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Інтернет під час блекаутів: як знайти провайдера, який працює при відключеннях світла

Україна, Субота 27 квітня 2024 21:04
UA EN RU
Інтернет під час блекаутів: як знайти провайдера, який працює при відключеннях світла Фото: українцям пояснили, як знайти провайдера, який працює при відключеннях світла (freepik com)
Автор: Наталія Юрченко

Багато провайдерів в Україні переходять на оптоволоконні технології, щоб працювати при відключеннях світла. Таких провайдерів можна знайти на онлайн-мапі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра цифрової трансформації Михайла Федорова у Facebook.

Спочатку мапа інтернет-провайдерів була доступна для жителів Києва, Київської, Львівської та Одеської областей, але зараз географія розширилася для всієї України.

Мапа показує провайдерів, які можуть дати доступ до інтернету під час блекаутів від 4 до 72 годин.

Як зазначив міністр, користувачі можуть перевірити оцінки інших користувачів про те, чи працює інтернет під час знеструмлень протягом вказаного проміжку часу.

Провайдери можуть приєднатися до онлайн-мапи. Для цього потрібно написати на пошту misto@lun.ua з темою листа "Стійка Україна".

Мапу інтернет-провайдерів, які працюють під час блекаутів, можна знайти за посиланням.

Ситуація зі світлом в Україні

Нагадаємо, російські загарбники почали знову обстрілювати енергетику України. Росіяни знищили майже всю теплову генерацію.

Як відомо, в Україні частково почали вводити обмеження світла для бізнесу. Але відключення електроенергії для населення поки не запроваджують.

Нагадаємо, раніше українцям пояснили, як залишатися зі зв'язком та інтернетом під час блекаутів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Інтернет блекаут Відключеня світла
NEWS
Сирський про ситуацію на фронті: має тенденцію до загострення
Сирський про ситуацію на фронті: має тенденцію до загострення
DAILY
Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме