«Интернет-апокалипсис». Хакеры ГУР продолжают атаковать цифровую инфраструктуру РФ

Киберспециалисты ГУР МОУ вновь нанесли масштабную атаку на российскую цифровую инфраструктуру, которая использовалась для поддержки военной агрессии РФ против Украины. На третьи сутки с начала операции к перечню целей добавились новые банки и платежные сервисы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.
Как сообщает источник в ГУР МОУ, под ударом находятся крупнейшие российские банковские учреждения, в частности:
В то же время сегодня впечатления также:
По данным источников, отдельные финансовые учреждения, в частности Альфа Банк, сначала отрицали, что сбой связан с внешним вмешательством. Однако остальные банки, в том числе и ВТБ, признали, что пытаются справиться с "масштабной DDOS-атакой, спланированной из-за границы" и преодолеть ее последствия.
Между тем онлайн-сервисы финансовых учреждений по всей стране уже третьи сутки либо не работают вовсе, либо работают нестабильно и с ошибками. Поэтому клиенты по всей России не могут зайти в личные кабинеты, осуществить оплату услуг, оплатить пользование общественным транспортом и осуществить какие-либо другие финансовые операции.
Ситуацию для россиян также усложняет и нестабильная работа интернет-провайдеров, атакованных украинскими киберспециалистами, в частности
Как отмечают вражеские СМИ, хакеры действуют по привычной схеме: сканируют инфраструктуру жертв, находят уязвимые места и после этого наносят удар.
Сообщается также, что полноценно пользоваться сервисами банков не могут пользователи по всей территории РФ.
В отдельных российских медиа называют нынешние события "интернет-апокалипсисом" и признают, что до сих пор не сталкивались с подобными по мощности киберударами.
По данным источников в ГУР МОУ, операция против финансовых учреждений государства-агрессорки продолжается.
Напомним, что масштабная кибератака на Россию началась еще утром 23 июля. В результате удара прекратилась или значительно усложнилась работа платежных систем, мобильных приложений банков, личных кабинетов, системы оплаты услуг в общественном транспорте.
Мы также сообщали, что за несколько дней до атаки Украины на РФ из-за технического IT-сбоя по всему миру вышли из строя 8,5 млн компьютеров с Windows.
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