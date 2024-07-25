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«Интернет-апокалипсис». Хакеры ГУР продолжают атаковать цифровую инфраструктуру РФ

Фото: инфраструктура РФ обвалилась после украинского киберудара (Getty Images)
Автор: Юлия Акимова, Карина Левицкая

Киберспециалисты ГУР МОУ вновь нанесли масштабную атаку на российскую цифровую инфраструктуру, которая использовалась для поддержки военной агрессии РФ против Украины. На третьи сутки с начала операции к перечню целей добавились новые банки и платежные сервисы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Как сообщает источник в ГУР МОУ, под ударом находятся крупнейшие российские банковские учреждения, в частности:

  • Альфа банк,
  • СебрБанк,
  • Райффайзен банк,
  • ВТБ Банк,
  • РСХБ Банк,
  • Росбанк,
  • Газпромбанк,
  • Т-банк,
  • иБанк,
  • Прмсвязьбанк
  • Почта Банк
  • российский интернет-сервис для размещения объявлений о товарах, недвижимости, резюме и вакансиях "Авито".

В то же время сегодня впечатления также:

  • российская соцсеть VK,
  • мессенжер Discord,
  • "Система быстрых платежей "СБП",
  • Национальная система платежных карт "НСПК"
  • ресурс кино-видео просмотра Lampa.
 

По данным источников, отдельные финансовые учреждения, в частности Альфа Банк, сначала отрицали, что сбой связан с внешним вмешательством. Однако остальные банки, в том числе и ВТБ, признали, что пытаются справиться с "масштабной DDOS-атакой, спланированной из-за границы" и преодолеть ее последствия.

Между тем онлайн-сервисы финансовых учреждений по всей стране уже третьи сутки либо не работают вовсе, либо работают нестабильно и с ошибками. Поэтому клиенты по всей России не могут зайти в личные кабинеты, осуществить оплату услуг, оплатить пользование общественным транспортом и осуществить какие-либо другие финансовые операции.

Ситуацию для россиян также усложняет и нестабильная работа интернет-провайдеров, атакованных украинскими киберспециалистами, в частности

  • Билайна,
  • Мегафон,
  • МТС,
  • Теле2,
  • Ростелеком.

Как отмечают вражеские СМИ, хакеры действуют по привычной схеме: сканируют инфраструктуру жертв, находят уязвимые места и после этого наносят удар.

Сообщается также, что полноценно пользоваться сервисами банков не могут пользователи по всей территории РФ.

В отдельных российских медиа называют нынешние события "интернет-апокалипсисом" и признают, что до сих пор не сталкивались с подобными по мощности киберударами.

По данным источников в ГУР МОУ, операция против финансовых учреждений государства-агрессорки продолжается.

Напомним, что масштабная кибератака на Россию началась еще утром 23 июля. В результате удара прекратилась или значительно усложнилась работа платежных систем, мобильных приложений банков, личных кабинетов, системы оплаты услуг в общественном транспорте.

Мы также сообщали, что за несколько дней до атаки Украины на РФ из-за технического IT-сбоя по всему миру вышли из строя 8,5 млн компьютеров с Windows.

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ГУРВойна России против Украины