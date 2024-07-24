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Не работают Сбербанк, Райффайзен, "Альфа банк". Банковская система РФ под кибератакой

Среда 24 июля 2024 09:28
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Не работают Сбербанк, Райффайзен, "Альфа банк". Банковская система РФ под кибератакой Фото: хакеры ГУР "положили" банковскую систему россиян (freepik.com)
Автор: Мария Кучерявец, Ульяна Безпалько

Специалисты Главного управления разведки Минобороны Украины с утра начали массированную кибератаку на банковскую систему государства-агрессора. Из-за чего не работают Райффайзен банк, ВТБ, Сбербанк "Альфа банк" и не только.

Об этом РБК-Украина рассказал источник в спецслужбах.

Как рассказал источник, в результате хакерской атаки в РФ прекратилась или значительно усложнилась работа платежных систем, мобильных приложений банков, личных кабинетов, системы оплаты услуг в общественном транспорте. Также наблюдаются перебои в работе главных мобильных операторов и интернет-провайдеров РФ.

Пользователи по всей территории России жалуются на то, что не могут воспользоваться цифровыми услугами сразу ряда основных банковских учреждений. В частности, онлайн-сервисы не работают или существенно деградировали в "Альфа-банке", Сбербанке, Райффайзен банке, ВТБ Банке, Россельхозбанке, Газпромбанке, Т-Банке, онлайн-банкинге iBank.

Кроме того, заблокирована или ощутимо нарушена работа национальных платежных систем террористов - "Системы быстрых платежей "СБП" и Национальной системы платежных карт "НСПК".

Также российские пользователи в соцсетях массово жалуются на невозможность воспользоваться мобильной связью или мобильным интернетом от "Билайн", "МегаФон", "Теле2" и "Ростелеком".

Собеседник добавляет, в РФ уже признали, что массовый сбой в работе онлайн-сервисов является следствием атаки "политически мотивированных хакеров". В то же время в украинской разведке отмечают, что атака еще продолжается и далека до завершения.

Фото: хакеры атаковали российскую банковскую систему и не только (скриншоты)

Кибератаки Украины против РФ

Напомним, что с начала полномасштабной войны РФ против Украины значительно активизировалась борьба на киберфронте. Украинские хакеры часто взламывают правительственные сайты РФ, банковские системы и системы мобильной связи. Например, недавно украинская разведка осуществила кибератаку на почти сотню российских сайтов.

До этого хакеры ГУР совершили столь масштабную DDos-атаку против российских провайдеров, что враг жаловался на то, что удар был "мощнейшим в истории".

Также мы писали об атаке на несколько компаний в России, поддерживающих войну против Украины.

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