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Из-за глобального IT-сбоя вышли из строя 8,5 млн компьютеров по всему миру

Воскресенье 21 июля 2024 14:12
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Из-за глобального IT-сбоя вышли из строя 8,5 млн компьютеров по всему миру Фото: из-за IT-сбоя вышли из строя 8,5 млн компьютеров по всему миру (unsplash com)
Автор: Наталья Юрченко

Из-за технического IT-сбоя по всему миру вышли из строя 8,5 млн компьютеров из Windows. Это меньше 1% всех машин Windows в мире.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Сбой произошел из-за охранной компании CrowdStrike, которая отправила поврежденное обновление программного обеспечения.

"Сейчас мы оцениваем, что обновление CrowdStrike повлияло на 8,5 миллиона устройств Windows", - заявляют в Microsoft.

Компания отмечает, что может очень точно определить, сколько устройств выключилось из-за сбоя, поскольку она имеет телеметрию производительности многих по их подключениям к интернету.

BBC называет недавний сбой одним из худших киберинцидентов в истории. Ближайший к этому кибератака WannaCry в 2017 году. Тогда было поражено около 300 тысяч компьютеров в 150 странах. Спустя месяц после этого произошла атака под названием NotPetya.

Также в 2021 году произошел серьезный сбой в компании Meta (она управляет Instagram, Facebook и WhatsApp). Сбой продолжался шесть часов.

Глава CrowdStrike Джордж Курц призвал пользователей быть осторожными, поскольку на фоне сбоя активизировались хакеры.

Глобальный сбой IT-систем

Один из самых масштабных IT-сбоев произошел в пятницу, 19 июля, во время которого вышли из строя компьютеры с операционной системой Windows. Причиной была ошибка в программном обеспечении CrowdStrike.

Оружие фиксировалось по всему миру, в том числе и в Украине. Наблюдались проблемы в работе "Новой почты", Monobank, "Сенс Банк".

Детальнее о глобальном сбое и его последствиях - в нашем материале.

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