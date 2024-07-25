"Інтернет-апокаліпсис". Хакери ГУР продовжують атакувати цифрову інфраструктуру РФ

Як повідомляє джерело в ГУР МОУ, наразі під ударом перебувають найбільші російські банківські установи, зокрема:

Альфа банк,

СебрБанк,

Райффайзен банк,

ВТБ Банк,

РСХБ Банк,

Росбанк,

Газпромбанк,

Т-Банк,

іБанк,

Прмсвязьбанк

Почта Банк

російський інтернет-сервіс для розміщення оголошень про товари, нерухомість, резюме та вакансії "Авіто".

Водночас сьогодні ураженні також:

російська соцмережа VK,

месенжер Discord,

"Система швидких платежів "СБП",

Національна система платіжних карт "НСПК"

ресурс кіно-відео перегляду Lampa.

За даними джерел, окремі фінансові установи, зокрема Альфа Банк, спершу заперечували, що збій повʼязаний із зовнішнім втручанням. Однак решта банків, зокрема й ВТБ визнали, що намагаються впоратися з "масштабною DDOS-атакою, спланованою з-за кордону" та подолати її наслідки.

Тим часом онлайн-сервіси фінансових установ по всій країні вже третю добу або не працюють зовсім, або працюють нестабільно та з помилками. Через це клієнти по всій Росії не можуть зайти в особисті кабінети, здійснити оплату послуг, сплатити за користування громадським транспортом та здійснити будь-які інші фінансові операції.

Ситуацію для росіян також ускладнює і нестабільна робота інтернет-провайдерів, які також атаковані українськими кіберфахівцями, зокрема

Білайну,

Мегафону,

МТС,

Теле2,

Ростелекому.

Як нині зазначають ворожі ЗМІ, хакери діють за звичною схемою: сканують інфраструктуру жертв, знаходять вразливі місця і після цього завдають удару.

Повідомляється також, що повноцінно скористатися сервісами банків не можуть користувачі по всій території РФ.

В окремих російських медіа називають нинішні події "інтернет-апокаліпсисом" і визнають, що досі не стикалися з подібними за потужністю кіберударами.

За даними джерел в ГУР МОУ, операція проти фінансових установ держави-агресорки триває.