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"Інтер" найближчим часом змінить головного тренера

Новини » Спорт    27.05.2019 - 10:44
"Інтер" найближчим часом змінить головного тренера
Фото: Антоніо Конте (chelseafc.com)

Спаллетті покине свою посаду

Міланський "Інтер" на цьому тижні оголосить Антоніо Конте новим головним тренером. Про це повідомляє Sky Sports.

Контракт буде розрахований на три роки. Згідно з угодою, тренер буде отримувати 12 млн євро в рік.

Колишній наставник "Ювентуса", збірної Італії і "Челсі" замінить Лучано Спаллетті, навіть попри те, що він зумів вивести команду в Лігу чемпіонів.

Наприкінці тижня Антоніо Конте, вже в новій якості, відвідає фінал Ліги чемпіонів в Мадриді між "Ліверпулем" і "Тоттенхемом" в компанії директорів клубу П'єро Аузіліо і Джузеппе Маортти. На найближчі тижні також заплановані поїздка в Китай і зустріч з власником клубу Чжаном Цзіньдуна.

Нагадаємо, колишній головний тренер "Арсеналу" Арсен Венгер розповів, що планує повернутися до роботи, але поки не знає, в якій якості

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