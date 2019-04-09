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"Інтер" хоче запросити Конте на посаду головного тренера

Новини » Спорт    09.04.2019 - 13:43
"Інтер" хоче запросити Конте на посаду головного тренера
Фото: Антоніо Конте (chelseafc.com)

Наставник вимагає захмарну зарплату

"Інтер" протягом декількох місяців веде попередні переговори з екс-тренером "Челсі", "Ювентуса", а також національної збірної Італії Антоніо Конте. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Конте вимагає у міланців зарплату близько 10 млн євро в рік. Прицьому відзначається, що найбільш високооплачуваний тренер серії А - Массіміліано Аллегрі, який в "Ювентусі" отримує 7,5 млн євро. Лучано Спаллетті, нинішній тренер "Інтера", заробляє 4,5 млн євро.

Тренер знаходиться без роботи з минулого літа. Спочатку фаворитом у Конте був "Манчестер Юнайтед", але підписання Сульшера на постійній основі виключило цю можливість.

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