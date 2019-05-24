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Багаторічний тренер "Арсенала" пообіцяв невдовзі повернутися у футбол

Новини » Спорт    24.05.2019 - 11:22
Багаторічний тренер "Арсенала" пообіцяв невдовзі повернутися у футбол
Фото: Арсен Венгер (arsenal.com)

Щоправда Венгер поки не знає, в якій ролі

Колишній головний тренер "Арсеналу" Арсен Венгер розповів, що планує повернутися до роботи, але поки не знає, в якій якості. Французького фахівця цитує The Guardian.

69-річний Венгер знаходиться без роботи з травня 2018 року, коли він покинув лондонський клуб після 22 років на чолі команди.

"Я обов'язково повернуся в футбол. В якій посаді, поки не знаю, як тренера чи ні. Апетит, бажання все ще є. Футбол як і раніше є моєю пристрастю. Це єдине, що у мене є, про це трохи знаю", - сказав фахівець.

Венгер прийшов до висновку, що хоче поділитися тим, що довідався за своє життя.

"Воно (життя - ред.) корисне тільки в тому випадку, якщо на його певному етапі ви ділитеся своїми знаннями. Яким чином це буде відбуватися, перемога в матчах або щось інше, це я повинен вирішити. Рішення буде ухвалено дуже швидко", - додав він.

З "канонірами" Венгер завоював 17 трофеїв, серед яких три титули чемпіона Англії, а також сім Кубків і Суперкубків країни.

Раніше повідомлялось, що Венгер може очолити національну збірну.

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