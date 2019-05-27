ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Интер" в ближайшее время сменит главного тренера

Новости » Спорт    27.05.2019 - 10:44
"Интер" в ближайшее время сменит главного тренера
Фото: Антонио Конте (chelseafc.com)

Спаллетти покинет свой пост

Миланский "Интер" на этой неделе объявит Антонио Конте новым главным тренером. Об этом сообщает Sky Sports. 

Контракт будет рассчитан на три года. Согласно договору, тренер будет получать 12 млн евро в год.

Бывший наставник "Ювентуса", сборной Италии и "Челси" заменит Лучано Спаллетти, даже несмотря на то, что он сумел вывести команду в Лигу чемпионов.

В конце недели Антонио Конте, уже в новом качестве, посетит финал Лиги чемпионов в Мадриде между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" в компании директоров клуба Пьеро Аузилио и Джузеппе Маортты. На ближайшие недели также запланированы поездка в Китай и встреча с владельцем клуба Чжаном Цзиньдунем.

Напомним, бывший главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассказал, что планирует вернуться к работе, но пока не знает, в каком качестве.

Гвардиола может стать самым успешным футбольным тренером всех времен Главный тренер "Ювентуса" Аллегри уходит с поста
Новости Украины Интертренер
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь