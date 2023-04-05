Оккупанты используют в районе Бахмута усовершенствованные авиабомбы ФАБ-500, - Череватый
Российские оккупанты используют на Бахмутском направлении усовершенствованные управляемые авиационные бомбы ФАБ-500.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого в эфире телемарафона.
"Поскольку у врага нет новейших систем ведения боя, в отличие от того, что нам пытаются предоставить партнеры, россияне совершенствуют и используют старое советское вооружение, в том числе и бомбы ФАБ-500, оборудуя их крыльями и навигаторами GPS", - отметил спикер.
По словам Череватого, это все делается для того, чтобы обходить нашу систему ПВО и не тратить дорогие ракеты типа "Калибр" или "Искандер".
Спикер объяснил, что использование этих авиабомб дает оккупантам определенное пространство, однако и ВСУ находят противодействия.
"Идеальным противодействием, конечно, было бы предоставление нам партнерами новейших самолетов типа F-16 с мощными ракетами "воздух-воздух", которые могут сбивать вражеские самолеты, когда они пытаются сбрасывать бомбы. Соответственно эта проблема быстро разрешилась бы. Но в данном случае мы ищем другие надлежащие способы, чтобы уберечься от последствий этой новой угрозы", - добавил офицер.
Напомним, ранее Череватый рассказал, что за сутки РФ потеряла убитыми и ранеными 212 солдат в районе Бахмута.
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