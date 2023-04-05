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Оккупанты используют в районе Бахмута усовершенствованные авиабомбы ФАБ-500, - Череватый

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Среда 05 апреля 2023 23:51
Оккупанты используют в районе Бахмута усовершенствованные авиабомбы ФАБ-500, - Череватый Фото: Оккупанты используют в районе Бахмута усовершенствованные авиабомбы ФАБ-500 (t.me/chernigivskaODA)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты используют на Бахмутском направлении усовершенствованные управляемые авиационные бомбы ФАБ-500.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого в эфире телемарафона.

"Поскольку у врага нет новейших систем ведения боя, в отличие от того, что нам пытаются предоставить партнеры, россияне совершенствуют и используют старое советское вооружение, в том числе и бомбы ФАБ-500, оборудуя их крыльями и навигаторами GPS", - отметил спикер.

По словам Череватого, это все делается для того, чтобы обходить нашу систему ПВО и не тратить дорогие ракеты типа "Калибр" или "Искандер".

Спикер объяснил, что использование этих авиабомб дает оккупантам определенное пространство, однако и ВСУ находят противодействия.

"Идеальным противодействием, конечно, было бы предоставление нам партнерами новейших самолетов типа F-16 с мощными ракетами "воздух-воздух", которые могут сбивать вражеские самолеты, когда они пытаются сбрасывать бомбы. Соответственно эта проблема быстро разрешилась бы. Но в данном случае мы ищем другие надлежащие способы, чтобы уберечься от последствий этой новой угрозы", - добавил офицер.

Напомним, ранее Череватый рассказал, что за сутки РФ потеряла убитыми и ранеными 212 солдат в районе Бахмута.

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