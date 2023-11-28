Интенсивные бои в Украине делают помощь от НАТО еще более важной, - Столтенберг
Продолжение помощи Украине от союзников по НАТО является очень важным на фоне интенсивных боев в ходе войны на украинской территории.
Как сообщает РБК-Украина, об этом во время совместного заявления с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Генсек похвалил США за лидерство и критически важную военную технику, которую они предоставили Украине. В то же время он напомнил, что Канада и европейские союзники обеспечивают почти 50% военной поддержки.
"Мы видим продолжающиеся российские атаки. На линии фронта продолжаются интенсивные бои. И это делает еще более важным, чтобы союзники по НАТО продолжали поддерживать Украину", - добавил Столтенберг.
Финансирование помощи Украине в США
Напомним, у США заканчиваются средства, которые они выделили на предоставление Украине вооружения.
Недавно президент США Джо Байден направил запрос в Конгресс на выделение более 100 млрд долларов. В пакете предусмотрено новое финансирование помощи Украине на более 60 млрд долларов и финансирование помощи Израилю.
В то же время спикер Палаты представителей США Майк Джонсон захотел отказаться от идеи Байдена объединить помощь Украине и Израилю. Соответствующий законопроект уже поддержала нижняя палата Конгресса, но в Сенате отказываются ее даже рассматривать.
Планируется, что в ближайшие несколько недель Сенат рассмотрит инициативу Байдена. Лидер большинства в Верхней палате Чак Шумер хочет провести голосование за соответствующий законопроект 4 декабря.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.