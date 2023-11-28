Интенсивные бои в Украине делают помощь от НАТО еще более важной, - Столтенберг

Продолжение помощи Украине от союзников по НАТО является очень важным на фоне интенсивных боев в ходе войны на украинской территории.

Как сообщает РБК-Украина , об этом во время совместного заявления с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Генсек похвалил США за лидерство и критически важную военную технику, которую они предоставили Украине. В то же время он напомнил, что Канада и европейские союзники обеспечивают почти 50% военной поддержки.

"Мы видим продолжающиеся российские атаки. На линии фронта продолжаются интенсивные бои. И это делает еще более важным, чтобы союзники по НАТО продолжали поддерживать Украину", - добавил Столтенберг.

Финансирование помощи Украине в США

Напомним, у США заканчиваются средства, которые они выделили на предоставление Украине вооружения.

Недавно президент США Джо Байден направил запрос в Конгресс на выделение более 100 млрд долларов. В пакете предусмотрено новое финансирование помощи Украине на более 60 млрд долларов и финансирование помощи Израилю.

В то же время спикер Палаты представителей США Майк Джонсон захотел отказаться от идеи Байдена объединить помощь Украине и Израилю. Соответствующий законопроект уже поддержала нижняя палата Конгресса, но в Сенате отказываются ее даже рассматривать.

Планируется, что в ближайшие несколько недель Сенат рассмотрит инициативу Байдена. Лидер большинства в Верхней палате Чак Шумер хочет провести голосование за соответствующий законопроект 4 декабря.