Інтенсивні бої в Україні роблять допомогу від НАТО ще важливішою, - Столтенберг

Продовження допомоги Україні від союзників по НАТО є дуже важливим на тлі інтенсивних боїв у ході війни на українській території.

Як повідомляє РБК-Україна , про під час спільної заяви з державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном розповів генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Генсек похвалив США за лідерство та критично важливу військову техніку, яку вони надали Україні. Водночас він нагадав, що Канада та європейські союзники забезпечують майже 50% військової підтримки.

"Ми бачимо російські атаки, що продовжуються. На лінії фронту продовжуються інтенсивні бої. І це робить ще більш важливим, щоб союзники по НАТО продовжували підтримувати Україну", - додав Столтенберг.

Фінансування допомоги Україні у США

Нагадаємо, США закінчуються кошти, які вони виділили на надання Україні озброєння.

Нещодавно президент США Джо Байден направив запит до Конгресу на виділення понад 100 млрд доларів. У пакеті передбачено нове фінансування допомоги Україні на понад 60 млрд доларів та фінансування допомоги Ізраїлю.

Водночас спікер Палати представників США Майк Джонсон захотів відмовитися від ідеї Байдена об'єднати допомогу Україні та Ізраїлю. Відповідний законопроект уже підтримала нижня палата Конгресу, але у Сенаті відмовляються її навіть розглядати.

Планується, що у найближчі кілька тижнів Сенат розгляне ініціативу Байдена. Лідер більшості у Верхній палаті Чак Шумер хоче провести голосування за відповідний законопроект 4 грудня.