Інтеграція не може бути нескінченною. Україна хоче чіткості в питанні вступу до НАТО

Україна хоче чіткості в питанні вступу до НАТО. Процес інтеграції не може бути нескінченним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в ефірі програми "Право на владу".
"Ми давно дотримуємося позиції, що інтеграція в ЄС і НАТО не може бути нескінченним процесом. Тому, попри на всі досягнення, ми хочемо мати чіткість", - сказав Кулеба.
Міністр нагадав, що у 2022 році в Мадриді пройде важливий саміт НАТО, де буде визначатися курс подальшого розвитку Альянсу.
"Саме тому ми підняли це питання, ми розуміємо, що чіткої відповіді ми не отримаємо", - додав глава МЗС.
Нагадаємо, раніше Кулеба повідомив, що на полях саміту Східного партнерства в Брюсселі українська делегація цікавилася, коли Україна зможе стати учасницею НАТО.
Зазначимо, президент України Володимир Зеленський у Брюсселі заявив, що саме Росія своїми діями підштовхнула Україну до прагнення вступити в НАТО.
Як повідомляло РБК-Україна, напередодні саміту Східного партнерства в Росії заявляли, що вступ України до НАТО неприпустимо і пригрозили не залишити такий крок без відповіді.