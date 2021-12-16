Интеграция не может быть бесконечной. Украина хочет четкости в вопросе вступления в НАТО

Украина хочет четкости в вопросе вступления в НАТО. Процесс интеграции не может быть бесконечным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в эфире программы "Право на владу" .

"Мы давно придерживаемся позиции, что интеграция в ЕС и НАТО не может быть бесконечным процессом. Поэтому, несмотря на все достижения, мы хотим иметь четкость", - сказал Кулеба.

Министр напомнил, что в 2022 году в Мадриде пройдет важный саммит НАТО, где будет определяться курс дальнейшего развития Альянса.

"Именно поэтому мы подняли этот вопрос, мы понимаем, что четкого ответа мы не получим", - добавил глава МИД.