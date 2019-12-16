ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Інституті нацпам'яті допускають перенесення вихідного 9 травня

Новини » Суспільство     16.12.2019 - 15:25
В Інституті нацпам'яті допускають перенесення вихідного 9 травня
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Питання перенесення вихідних днів не є пріорітетним

Новопризначений глава Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович заявив, що допускає перенесення вихідного дня з 9 на 8 травня, День пам'яті та примирення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю телеканалу "Прямий".

На питання, що буде відбуватися у зміні святкових календарних дат, Дробович відповів, що зміна вихідних днів не є пріоритетом, однак допустив перенесення 9 травня.

"Це явно не першочергові завдання. І, взагалі, я не приділяю питанням вихідних днів такого значення. Жодних ідеологічних проблем із Міжнародним жіночим днем не бачу. Щодо 8 травня, то це цілком може бути вихідний замість 9 травня, але це зовсім не та тема, в якій країні потрібні термінові рішення", - сказав Дробович.

Відзначимо, згідно з розпорядженням Кабінету міністрів, у 2020 році День перемоги 9 травня припадає на суботу, тому вихідним днем буде понеділок, 11 травня.

Нагадаємо, колишній директор Інституту нацпам'яті Володимир В'ятрович активно обговорював питання перенесення святкових вихідних. Зокрема, він заявляв, що в Україні можуть скасувати "зайві" вихідні, якщо святкові дні випадають на суботу або неділю.

Зокрема, він виступав за перенесення вихідного з 9 на 8 травня, а також за скасування вихідного 1 травня.

У грудні українці відпочиватимуть 10 днів Кабмін переніс робочі дні у 2020 році
Новини України выходные
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся