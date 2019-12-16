В Институте нацпамяти допускают перенос выходного 9 мая

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Вопрос переноса выходных дней не является приоритетным

Новоназначенный глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что допускает перенос выходного дня с 9 на 8 мая, День памяти и примирения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью телеканала "Прямий".

На вопрос, что будет происходить в изменении праздничных календарных дат, Дробович ответил, что изменение выходных дней не является приоритетом, однако допустил перенос 9 мая.

"Это явно не первоочередные задачи. И, вообще, я не уделяю вопросам выходных дней такого значения. Никаких идеологических проблем с Международным женским днем не вижу. По 8 мая, то это вполне может быть выходной вместо 9 мая, но это совсем не та тема, в которой стране нужны срочные решения", - сказал Дробович.

Отметим, согласно распоряжению Кабинета министров, в 2020 году День победы 9 мая приходится на субботу, поэтому выходным днем будет понедельник, 11 мая.

Напомним, бывший директор Института нацпамяти Владимир Вятрович активно обсуждал вопрос переноса праздничных выходных. В частности, он заявлял, что в Украине могут отменить "лишние" выходные, если праздничные дни выпадают на субботу или воскресенье.

В частности, он выступал за переноса выходного с 9 на 8 мая, а также за отмену выходного 1 мая.