Instagram интегрировал ИИ-агента Muse в директ: он помогает разбираться с постами, находить пропущенные сообщения и упорядочивать сохраненные публикации.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на TechCrunch.
Пользователи Instagram могут общаться с Muse в личной переписке. Агент помогает получить дополнительный контекст по посту, месту или товару, а также догнать пропущенные сообщения в других чатах.
По словам разработчиков, интеграция убирает необходимость переключаться между Instagram и отдельным приложением Muse при работе с ассистентом.
Переписки с Muse в Instagram также будут отображаться как отдельный боковой чат в главном приложении Muse.
Присылать Muse посты из Instagram с просьбой выполнить конкретное действие - например, добавить кофейню к маршруту поездки или найти скидку в Черную пятницу.
Получать справку об упомянутых в сообщениях товарах, локациях или публикациях и краткий итог пропущенных разговоров.
Развертывание Muse в директе Instagram на устройствах iOS и Android уже началось для пользователей в США, Канаде, Мексике, Японии и Сингапуре.
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Отдельно у Meta расширили сценарии работы с закладками и Reels, которые пользователь сохранил в Instagram.
Так, Muse теперь можно попросить:
В компании отмечают: пользователь сохраняет контроль над действиями ассистента - ничего не публикуется, не передается и не передается без одобрения, а Muse можно попросить забыть информацию или отменить действия в любой момент.